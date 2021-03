Rund um Bad Kreuznach glühten am Wochenende die GPS-Uhren. Viele ambitionierte Leichtathleten, aber auch einige Hobbyläufer beteiligten sich am virtuellen Seppel-Kiefer-Gedächtnislauf. Die Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach hatten die Veranstaltungsform gewählt, um den Sportlern einen Ersatz für den am Sonntag aufgrund der Corona-Pandemie abgesagten Lauf im Salinental zu bieten.