Archivierter Artikel vom 05.03.2020, 15:33 Uhr

Marburg

Pfau mit guter Einteilung: Gesamtvierter über die 30 Kilometer

Gleich fünf Laufstrecken – 10, 30 und 50 Kilometer sowie Halbmarathon und Marathon – bot der Ultra-Laufclub Marburg beim 28. Marburger Lahntallauf an. Dem Ausrichter in der Universitätsstadt in Mittelhessen lagen 1090 Meldungen vor, letztlich kamen 880 Läufer bei guten äußeren Bedingungen ins Ziel.