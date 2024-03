Plus Baunatal/Dortmund Paquées goldene Rückkehr nach Rücken-OP: Andernacher Speerwerfer gewinnt Winterwurfmeisterschaft der Senioren i Markus Paquée brachte bereits zum zweiten Mal eine Goldmedaille aus Baunatal mit. Foto: Vera Sunke Lesezeit: 1 Minute Nur fünf Monate nach einer Bandscheiben-Operation hat sich Markus Paquée von der LG Rhein-Wied selbst überrascht. Bei der deutschen Winterwurfmeisterschaft der Masters im nordhessischen Baunatal gewann er die Goldmedaille im Speerwurf der Altersklasse M 45. „Damit war nicht zu rechnen“, sagte Paquée.

Er verband Baunatal mit guten Erinnerungen. Vor drei Jahren sicherte er sich an gleicher Stelle mit persönlicher Speerwurf-Bestleistung seinen ersten deutschen Freiluft-Meistertitel. „Das weckte in mir ein gutes Gefühl. Aufgrund des mangelnden Trainings sah ich mich nicht in der Favoritenrolle. Umso mehr musste ich mich mit meinen mentalen Fähigkeiten auf ...