Plus Göteborg Otmar Seul stürzt und verpasst Team-Gold bei der WM – Lilo Hartenberger freut sich über Silber und Bronze Von Heinz Hofmann i Otmar Seul und Lilo Hartenberger vom LAZ Birkenfeld starteten bei der Senioren-Weltmeisterschaft in Göteborg. Foto: Gerd Hartenberger Mit mehr als 8000 Athletinnen und Athleten aus 111 Ländern waren die Weltmeisterschaften der Senioren in Göteborg/Schweden eine der größten globalen Leichtathletikveranstalüberhaupt. Mit Lilo Hartenberger und Otmar Seul vom LAZ Birkenfeld war auch der Kreis Birkenfeld an dieser Masters-WM, wie der offizielle Name lautet, beteiligt. Lesezeit: 2 Minuten

Beide waren trotz außergewöhnlich großer Konkurrenz mit ihrem Abschneiden zufrieden. Lilo Hartenberger, die in der W70 dem ältesten Jahrgang angehört, was natürlich besonders in dieser hohen Altersklasse kein Vorteil ist, schaffte in der Mannschaftswertung zweimal den Sprung auf das Siegerpodest. Im Crosslauf über sechs Kilometer (36:12 Minuten) sicherte sie sich ...