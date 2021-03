Olympiasieger Bernd Cullmann hält den ältesten Kreisrekord – Alles über Leichtathletik-Bestleistungen im Kreis Birkenfeld

In der Kreisbestenliste von 2020 sind neben den Jahres-Bestleistungen und der Ehrentafel auch die aktuellen Kreisrekorde in insgesamt 334 (!) Eintragungen in Einzeldisziplinen, Mehrkämpfen, Mannschafts- und Staffelwettbewerben von der Altersklasse U10 bis zu den Männern und Frauen aufgeführt. Seit der Gründung des Leichtathletik-Kreises im Jahr 1950 gab es natürlich ständig Verbesserungen in den Rekorden. Die Umstellung der Laufbahnen und Anlaufbahnen von Asche zu Kunststoff ab Ende der 1960er Jahre trug bestimmt dazu bei. Auch die bessere Beschaffenheit des Abstoß- und Abwurfrings für Kugelstoß, Diskus- und Hammerwurf hatte sicher Vorteile.