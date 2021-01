Ahrweiler

So manche Geschichte beginnt in Corona-Zeiten mit „eigentlich“. Diese zum Beispiel: Eigentlich würde Majtie Kolberg in diesen Tagen in Südafrika trainieren. Tatsächlich aber ist die erfolgreiche 800-Meter-Läuferin des TuS Ahrweiler notgedrungen zu Hause geblieben. Immerhin steht nun als kleiner Trost am Samstag der erste Wettkampf in dieser Hallensaison an, ehe es tags darauf nach München zu einem Kurz-Trainingslager mit Andreas Knauer geht, dem neuen DLV-Bundestrainer Mittelstrecke der Frauen.