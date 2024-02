Olympiajahre sind für potenzielle Teilnehmer/innen immer spezielle Jahre. Da wird alles dem einen großen Ziel untergeordnet und möglichst jedes Risiko vermieden. Nach diesem Grundsatz verfährt auch Leichtathletin Majtie Kolberg. Die 800-Meter-Spezialistin der LG Kreis Ahrweiler verzichtet darum auch auf die Teilnahme an den deutschen Hallenmeisterschaften am Wochenende 17./18. Februar in Leipzig.