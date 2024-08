Plus Paris/Diez

Olympia als Plan A: Olivia Gürth lebt ihren Traum – Am Sonntag geht's für die 22-jährige Läuferin aus Diez in Paris um den Einzug ins Finale über 3000 Meter Hindernis

i Leichtathletik, Deutsche Meisterschaft im Eintracht-Stadion, 3000 Meter Hinderniss, Finale, Frauen. Olivia Gürth macht nach dem Rennen ein Foto mit den Fans. Gürth belegte den ersten Platz. +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Sven Hoppe/dpa

Während sich bei ihr selbst seit November alles um die Olympischen Spiele dreht, habe ihre Schwester gerade das Studium abgeschlossen, erzählt Olivia Gürth. „Vielleicht wäre ich jetzt auch schon fast so weit“, überlegt die 22-Jährige, wie ihr Leben im Sommer 2024 wohl aussehen könnte, wenn sie es gemacht hätte wie andere in ihrem Alter. „Gegen Ende der Schulzeit hatte ich aber nie einen ganz klaren Plan“, sagt sie. Zumindest keinen Plan, wie ihn andere mit dem Abi in der Tasche schmieden. Der Weg der Olivia Gürth ist ein besonderer. Deshalb kann ihr am Sonntagmorgen die ganze Welt zuschauen, wenn sie in Paris über 3000 Meter Hindernis um den Einzug ins Olympische Finale kämpft.