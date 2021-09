„Okay, die hinten brauchen noch“: Benjamin Dern im Interview nach seinen sensationellen Titelgewinn

Benjamin Dern war die Überraschung bei der Deutschen Schülermeisterschaft in Rostock. Dass der junge Mann vom LAZ Birkenfeld über 5000 Meter würde in die Spitze laufen können, damit war durchaus zu rechnen. Dass er gewinnen würde, das konnte eigentlich schon keiner erwarten. Dass er seinen Kontrahenten, die zum Teil mit EM-Erfahrung angereist waren, regelrecht davonrennen würde, dass er aber einen unangefochtenen Start-Ziel-Sieg in 14:39,21 Minuten mit neuer Kreisrekordzeit feiern würde, das war nun wirklich nicht vorherzusehen.