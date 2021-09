Bad Kohlgrub

Nur knapp an Bronze vorbei

An den deutschen Berglaufmeisterschaften der Leichtathleten in Bad Kohlgrub beteiligten sich auch zwei Athleten aus dem Kreis Birkenfeld. Benno Scherer vom VfR Baumholder erreichte einen bärenstarken fünften Platz in der Altersklasse M60. Er lief die sieben Kilometer lange Strecke, die mit 640 Höhenmetern gespickt war, in 43:54 Minuten. Auf die Bronzemedaille fehlten ihm ganze 22 Sekunden. In seiner Altersklasse waren 19 Bergläufer am Start.