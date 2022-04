Rhein-Lahn/Biberach

Nicole Hörl ist Vizemeisterin im Süden

Erfolgreicher Saison-Einstieg für Nicole Hörl vom Diezer TSK Oranien: Bei den süddeutschen Meisterschaften im Straßengehen im badischen Biberach sicherte sie sich in der Frauenklasse mit 60:13 Minuten die Vizemeisterschaft über 10 Kilometer Gehen und den Rheinlandrekord in ihrer Altersklasse W 50. Bereits an diesem Samstag stehen die nationalen Titelkämpfe im Straßengehen in Frankfurt. Dort startet Hörl über 10 Kilometer der W 50.