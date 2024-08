Plus Göteborg/Rhein-Lahn

Nicole Hörl hält bei der WM in Göteborg die Asse auf Trab

Von Dr. Wolfgang Schaefer

i Flott in Schweden unterwegs war die für den Diezer TSK Oranien startende Geherin Nicole Hörl. Foto: Hörl

Bei den Masters-Weltmeisterschaften im schwedischen Göteborg traf Geherin Nicole Hörl vom Diezer TSK Oranien in der Altersklasse W50 in zwei Wettbewerben auf top Gegnerinnen. Beim Straßengehen über 10 Kilometer, bei dem 80 Athletinnen der Klassen W 35 bis W 55 mit von der Partie waren, musste Hörl den ersten Kilometer relativ langsam in 6:34 Minuten zurücklegen. Auf den nächsten acht Kilometern ging sie dann gleichmäßige Zeiten zwischen 6:14 und 6:22 Minuten. Richtig schnell war sie dann mit 6:08 Minuten auf dem letzten Kilometer unterwegs, sodass im Ziel eine Endzeit von 1:03:00 Stunden registriert wurde. Dass ihr das lediglich den 11. Platz der W50 einbrachte, zeigt, wie ungewöhnlich stark die Konkurrenz war.