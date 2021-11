Melanie und Stefan Wurdel aus Bad Sobernheim haben sich den Läufertraum schlechthin erfüllt: Sie starteten am Sonntag beim legendären New-York-City-Marathon und trugen damit auch den Namen und die gute Idee der Soonwaldstiftung in eine der beeindruckendsten Städte der Welt. „Die Stiftung hat sich sehr gefreut, dass wir das Soonwaldstiftungs-Trikot auch in New York getragen haben, und sich auch schon dafür bedankt“, erzählt Melanie Wurdel.