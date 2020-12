Braunschweig

In einem der schnellsten 400-Meter-Endläufen seit Jahren bei einer deutschen Meisterschaft hat es für Nadine Gonska nicht ganz zu einem Podestplatz gereicht. In 52,49 Sekunden belegte die aus Langenlonsheim stammende Leichtathletin in Braunschweig den fünften Platz. Vor zwei Jahren hatte sich Gonska über diese Distanz den Titel gesichert, aus dem gleichen Jahr stammt auch ihre Bestzeit von 52,00 Sekunden.