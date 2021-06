Nadine Gonska hat in Braunschweig all ihre Ziele erreicht. Bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften erkämpfte sich die 31-Jährige, die in Langenlonsheim aufgewachsen ist, über 400 Meter die erhoffte Medaille und blieb – wie angestrebt – im Halbfinale und im Endlauf unter 53 Sekunden. Gonska übertraf sogar ihre eigenen Erwartungen. „Ich war sehr überrascht“, sagt die Langenlonsheimerin, die für die MTG Mannheim startet. „Mit Silber hatte ich im Vorfeld nicht gerechnet.“