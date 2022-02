Nach schwieriger Zeit hofft Majtie Kolberg (LG Kreis Ahrweiler) nun bei DM auf eine Medaille

„Die Hallensaison war bisher nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe“, räumt Majtie Kolberg ein. Eine Corona-Infektion im September sorgte dafür, dass die Mittelstrecklerin der LG Kreis Ahrweiler etwas später ins Wintertraining eingestiegen ist, zwischendurch zog sie sich eine Zerrung und eine Erkältung zu. „Es läuft nicht immer alles glatt“, erzählt sie. Hinzu kam ein Todesfall in der Familie. An diesem Wochenende soll die Wintersaison bei den deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig ein versöhnliches Ende finden. Über 800 Meter peilt sie eine Medaille an. „Bisher habe ich in der Halle zweimal Bronze gewonnen, da wäre Silber nicht schlecht“, sagt sie durchaus zuversichtlich.