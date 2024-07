Plus Niederelbert

Nach Gefühl zum Streckenrekord: Schräder gewinnt beim Gickellauf – Knie und Wendland stark über 5 Kilometer

Von René Weiss

i Manuel Schräder (links) und Manuel Knie (rechts) führten das Feld schon kurz nach dem Start an. Schräder gewann in Niederelbert die Zehn-, Knie die Fünf-Kilometer-Distanz. Foto: René Weiss

Rund 45 Minuten vor dem Startschuss begaben sich Manuel Schräder und Manuel Knie Seite an Seite durch die Baustelle auf den Weg in Richtung Niederelberter Sportplatz. Durch Kies und Sand führte ihr Weg dorthin, wo sich in der schweißtreibenden Mittagsschwüle das rege Treiben des vierten Gickellaufs abspielte.