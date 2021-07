Die Olympischen Spiele in Tokio werden geprägt von neuen Sportarten und Disziplinen: Skateboard, Basketball auf einen Korb oder auch Klettern. Die Leichtathletik hat ebenfalls eine neue Disziplin zu bieten: die Mixed-Staffel über 4 x 400 Meter. Bei der olympischen Premiere am heutigen Freitag um 13 Uhr könnte eine Langenlonsheimerin am Start sein: Nadine Gonska.