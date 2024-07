Plus Mönchengladbach Mit Rheinland-Pfalz-Rekord zu DM-Silber: Kirner Diskuswerferin Hanna Kaiser schreit Freude heraus Von Holger Teusch i Strahlen mit der Silbermedaille um die Wette: die DM-Zweite Hanna Kaiser (rechts) und ihre Trainerin Jenny Müller. Foto: TuS Kirn/Müller Die letzten deutschen Meisterschaften in einer Altersklasse sind Hanna Kaisers Ding. Wie bereits vor drei Jahren, als die Diskuswerferin der TuS Kirn als Deutsche Jugendmeisterin nach Hause kam, gelang der 22-Jährigen nun der große Wurf, und sie holte sich die Silbermedaille bei den U23-Juniorinnen. Lesezeit: 2 Minuten

In Mönchengladbach schleuderte Hanna Kaiser die ein Kilogramm schwere Scheibe auf die persönliche Best- und damit Rheinland-Pfalz-Rekordmarke von 54,54 Metern. Damit lag sie kurzzeitig sogar in Führung. Nur die amtierende U20-Europameisterin Curly Brown von Eintracht Frankfurt zog mit 54,84 Metern noch vorbei. „Auf dem Saisonhöhepunkt topfit zu sein, ist einfach großartig. ...