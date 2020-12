Bad Kreuznach

Wenn das mal keine erfreuliche Post war, die da im Hause Joeris in den Briefkasten flatterte. Meret Joeris, die für den USC Mainz startet, erhielt einen Brief des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV), in dem steht: „Der Bundesausschuss Leistungssport des DLV hat Sie für die Saison 2020/2021 in seinen Nachwuchskader 2 berufen.“ Die 16-jährige Bad Kreuznacherin gehört damit erstmals einem Bundeskader an. Im Nachwuchskader 2 werden die unter 18-jährigen Talente des DLV, im Nachwuchskader 1 die unter 20-jährigen Talente gefördert.