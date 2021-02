Bad Kreuznach Meldungen möglich Die Anmeldung für den virtuellen Seppel-Kiefer-Gedächtnislauf der Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach ist geöffnet. Der Modus ist einfach: Im Meldeportal „my race result“ können sich Interessierte für drei verschiedene Strecken anmelden, zwischen dem 19. und 21.

März laufen sie dann die Distanz vor der eigenen Haustür oder auf einer beliebigen anderen Strecke und stellen ihre Zeit bis 21. März, 18 Uhr, im Meldeportal ein. Die Teilnahme ist kostenlos, allerdings erhoffen sich die Lauffreunde die eine oder andere Spende, um ihre Unkosten zu decken. Die Distanzen sich zwei Kilometer für Kinder sowie fünf und zehn Kilometer für Erwachsene. „Wir hoffen, dass viele Läufer im Vorfeld fleißig trainieren und dann am traditionellen Seppel-Kiefer-Lauf-Wochenende ihre Form testen“, sagt Jana Eisenbrandt, die Zweite Vorsitzende der Lauffreunde. Der „richtige“ Lauf, die 30. Auflage steht in diesem Jahr an, ist dann im Herbst wieder gemeinsam im Salinental geplant. olp