Meldeschluss ist schon am Donnerstag

Der älteste Crosslauf in Rheinland-Pfalz startet am Sonntag um 13 Uhr in Hahnenbach. Seit 1966 wurde der Eduard-Steiner-Crosslauf jährlich ohne Unterbrechung durchgeführt. Das soll auch im Corona-Jahr 2021 so bleiben. Zwar musste er im März wegen der Pandemie abgesagt werden, doch die Verantwortlichen des TV Hahnenbach nutzen jetzt die Gelegenheit, ihn nachzuholen. Zudem wollen sie etwas für einen guten Zweck tun: Der Erlös der 56. Auflage des Eduard-Steiner-Crosslaufs wird nämlich an die Opfer der Hochwasser-Katastrophe im Norden von Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen gespendet.