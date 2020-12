Mörfelden-Walldorf

Fabian Mayer von der TuS Kirn ist in Mörfelden-Walldorf in die neue Saison eingestiegen. Der Leichtathlet aus Idar-Oberstein freute sich über starke 46,87 Meter im Diskuswurf und Platz eins. „Mein Blick geht im Moment in Richtung Hessen, da im Rheinland und in Rheinhessen alle Diskus-Wettkämpfe vorerst auf Eis liegen. Ich hoffe nach dem guten Saisonauftakt auch noch auf den einen oder anderen weiteren Wettkampf“, erklärt Mayer. Am nächsten Samstag plant er beispielsweise einen Start in Niederselters.