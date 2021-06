Die Leichtathleten der LG Rhein-Wied waren in den letzten Tagen an verschiedenen Meetings beteiligt und erreichten einige erste Plätze. Markus Paquée legte beim SLC-Sprint-Cup in Solingen einen schnellen Saisonstart auf die Bahn. Der M 45-Senior lief die 110 Meter Hürden in 16,23 Sekunden und verfehlte dadurch den deutschen Rekord nur knapp.