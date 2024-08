Plus Paris/Ahrweiler Majtie Kolberg scheidet in Bestzeit aus: Läuferin der LG Kreis Ahrweiler verpasst das Finale Von Marcus Pauly i 800-Meter-Läuferin Majtie Kolberg hat das Finale bei den Olympischen Spielen in Paris verpasst. Foto: Sven Hoppe/dpa Der Traum vom Erreichen des Finallaufs bei den Olympischen Spielen in Paris über 800 Meter hat sich für Majtie Kolberg nicht erfüllt. Die Läuferin der LG Kreis Ahrweiler schied am Sonntagabend als Siebte ihres Vorlaufs im Halbfinale aus. Lesezeit: 1 Minute

Allerdings braucht sich die 24-Jährige nicht zu grämen, lief sie doch in 1:58,52 Minuten eine persönliche Bestzeit. Ihre alte Bestzeit stand bei 1:58,74 Minuten. Womit sie ihren persönlichen Anspruch an sich selbst erfüllt hat. „Ich möchte in Paris zeigen, was ich draufhabe“, hatte sie im Vorfeld auf die Frage nach ...