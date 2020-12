Majtie Kolberg (LG Kreis Ahrweiler) stellt erneut persönliche Bestzeit auf

Archivierter Artikel vom 29.07.2020, 17:39 Uhr

Die weite Anreise nach Bayern zur „Regensburger Laufnacht“ wurde nun für Kolberg mit einer erneuten Steigerung um drei Sekunden belohnt. Mit dieser Zeit nimmt die 20-Jährige in Europa aktuell Rang acht in der U 23 ein.

In der Deutschen Jahresbestenliste wurde sie auf den 800 Metern zwar inzwischen von der vielfachen Deutschen Meisterin Christina Hering überholt. Die Münchnerin lief in Bern 2:02,27 Minuten und damit 31 Hundertstelsekunden schneller. Mit ihren in Sonsbeck erzielten 2:02,58 Minuten liegt Kolberg aber in der U 23 europaweit an zweiter Stelle in diesem Jahr.