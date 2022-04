Majtie Kolberg (LG Kreis Ahrweiler) läuft in Mailand auf Rang zwei

Bei kühl-windigen Bedingungen lief sie über 1500 Meter in 4:18,44 Minuten auf Rang zwei hinter der Italienerin Elena Bello. Zuvor hatte sich Kolberg neun Tage zusammen mit den deutschen Spitzenläuferinnen Christina Hering und Katherina Trost in einem Kurztrainingslager in Herxheim auf auf die Großereignisse in dieser Saison vorbereitet. Für die Weltmeisterschaften im Juli in den USA (Eugene) hat sie bereits auf ihrer Spezialstrecke, den 800 Metern, die Norm von 1:59,50 Minuten geknackt (1:59,24). Jetzt folgt ein weiteres Aufbaurennen über 1000 Metern am 8. Mai in Pliezhausen. Am 25. Mai erfolgt dann in Dessau der erste Start über 800 Meter. Foto: Kolberg