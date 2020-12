Ahrweiler

Sie war schon unterwegs in die USA. „Ich war in Paris gelandet und wollte weiter nach Los Angeles“, berichtet Majtie Kolberg. Das war am Donnerstag vergangener Woche. Ziel der Reise war Flagstaff, Arizona, wo ein gut dreiwöchiges Höhentrainingslager angesetzt war, ihr erstes Höhentrainingslager. „In Paris rief mich Henning von Papen an“, so die Mittelstrecklerin der LG Kreis Ahrweiler.