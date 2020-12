Ahrweiler

So ganz als (Mit-)Favoritin für die Deutschen Meisterschaften an diesem Wochenende in Braunschweig will sich Majtie Kolberg nicht sehen. „Ich weiß immerhin, dass ich vorn mitlaufen kann“, hält sich die Mittelstrecklerin der LG Kreis Ahrweiler zurück. Als aktuell Dritte der deutschen Bestenliste über 800 Meter kann sie die für sie neue Rolle aber kaum ganz abstreifen.