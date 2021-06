Majtie Kolberg gewinnt ihren vierten DM-Titel: Nach U 16 und U 20 klappt's für Läuferin der LG Kreis Ahrweiler nun auch bei U 23-Meisterschaften in Koblenz – Sophia Junk ist die Sprintkönigin

Achim Bersch wirkte am Ende der zwei Meisterschaftstage von Koblenz rundum zufrieden. Der Geschäftsführer des Leichtathletik-Verbands Rheinland (LVR) freute sich nicht nur, dass bei der deutschen Meisterschaft der U 23 das strenge Hygienekonzept aufgegangen war, sondern auch über vier Meistertitel für das überschaubare LVR-Aufgebot. Alle vier Goldmedaillen gingen an schnelle Läuferinnen, darunter auch an Majtie Kolberg von der LG Kreis Ahrweiler, die über 800 Meter nach Erfolgen in der U 20 (Halle und Freiluft) sowie der U 16 nun in der U 23 ihren vierten DM-Titel gewann.