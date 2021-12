Wenn Majtie Kolberg am Sonntag Richtung Portugal ins Flugzeug steigt, dann zum einen in der Hoffnung, dass es diesmal mit dem geplanten Trainingslager auch tatsächlich bis zum Ende klappt. Und zum anderen in der Gewissheit, dass im Fall der Fälle die Rückkehr von Monte Gordo an der Algarve aus besser zu bewerkstelligen ist als wie zuletzt noch die von Südafrika aus.