Ahrweiler

Als Majtie Kolberg im März in Paris am Flughafen festsaß und statt nach Amerika unverrichteter Dinger wieder nach Hause fliegen musste, hätte sie sich kaum vorstellen können, dass die Leichtathletik-Saison für sie in diesem Jahr noch einmal verheißungsvolle Perspektiven bieten könnte. Rund vier Monate später sieht die Welt für die Mittelstrecklerin der LG Kreis Ahrweiler aber schon wieder ganz anders aus.