Majtie Kolberg bestätigt in Polen tolle Form – Läuferin der LG Kreis Ahrweiler erreicht ihre zweitbeste Zeit über 800 Meter

Im polnischen Szczecin (Stettin) ist die deutsche U 23-Meisterin Majtie Kolberg (LG Kreis Ahrweiler) mit 2:00,91 Minuten ihre bisher zweitschnellste Zeit über 800 Meter gelaufen. Insgesamt acht Teilnehmerinnen mit Bestleistungen von 2:00 Minuten (und schneller) hatten auf der Startliste des 4. „Memorial Wieslawa Maniaka 2021“ gestanden. Mit dabei waren auch vier Teilnehmerinnen, die zuletzt in Tokio bei den Olympischen Spielen im Vorlauf und teilweise auch im Halbfinale ihr Können gezeigt haben. Allerdings wurde das Tempo der Tempomacherin in Stettin auf den ersten 350 Metern nicht richtig angenommen. So zeigte die Uhr bei 400 Metern 59,6 Sekunden – etwas zu langsam für Zeiten unter zwei Minuten.