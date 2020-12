Mailauf, Volkslauf, Regionstag: Alles abgesagt

Archivierter Artikel vom 19.04.2020, 15:26 Uhr

Nach und nach werden die Sportveranstaltungen in der Region, die in der nächsten Zeit angestanden hätten, wegen des Coronavirus abgesagt. Unter anderem sind davon der Laubacher Volkslauf, der Bopparder Mailauf und der Tischtennis-Regionstag in Hungenroth davon betroffen.

Am kommenden Samstag (25. April) sollte der 26. Volkslauf in Laubach über die Bühne gehen und dort der Startschuss für die Hunsrücker Laufserie fallen. Der muss nun verschoben werden, aber es ist nahezu ausgeschlossen, dass dieser am 16. Mai in Holzfeld oder am 21. Mai in Rhaunen fällt. Der Laubacher Volkslauf findet das nächste Mal im Jahr 2021 statt.

Der 35. sebamed-Mailauf am 20. Mai in Boppard wurde auch abgesagt. „Dies ist für alle Beteiligten sehr enttäuschend“, sagen die Organisatoren von der TG Boppard: „Wir freuen uns nun auf ein sportliches Wiedersehen beim 35. Mailauf am 12. Mai 2021.“

Auch der Tischtennis-Regionstag am 15. Mai in Hungenroth wurde ersatzlos gestrichen. Zugleich wurde sich darauf verständigt, dass alle Mandatsträger ihr Amt bis zu einer beim nächsten Regionstag 2021 in Simmern vorgesehenen Neuwahl behalten.