Plus Mainz/Eisenberg Luisa Ella Backes: DM-Norm geknackt Von Olaf Paare Mit einem Wurf auf 52,46 Meter kletterte Diskuswerferin Hanna Kaiser von der TuS Kirn auf den sechsten Platz der deutschen U23-Jahresbestenliste. Lesezeit: 1 Minute

Mit ihrem weitesten Wurf in diesem Jahr belegte die Leichtathletin beim Werfertag des TSV Schott Mainz den zweiten Platz. Einen weiteren Versuch, der in der Region ihrer Bestleistung (53,49 Meter) landete, konnte Hanna Kaiser nicht im Ring halten. „Mit der Leistung in Mainz sind wir aber sehr zufrieden“, sagte TuS-Trainerin ...