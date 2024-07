Plus Koblenz

Lucie Biehl belegt über 800 Meter DM-Platz sieben und will künftig mehr

Von René Weiss

i Lucie Biehl (Startnummer 1073) erreichte mit der Qualifikation für den Endlauf über 800 Meter ihr großes Ziel bei der deutschen Meisterschaft im Koblenzer Stadion Oberwerth. Foto: René Weiss

Lucie Biehl ist ehrgeizig. Sehr ehrgeizig. Mit guten Ergebnissen gibt sie sich nicht so schnell zufrieden. Sie strebt nach Höherem. Deshalb saß Biehl nach ihrer ersten deutschen U 20-Meisterschaft erschöpft und mit den Tränen kämpfend auf der Tartanbahn des Koblenzer Stadions Oberwerth. Die 800-Meter-Spezialistin des TuS Katzenelnbogen-Klingelbach hatte kurz zuvor Platz sieben im Endlauf belegt. Zu den besten Läuferinnen Deutschlands über zwei Stadionrunden zu zählen, ist ein großer Erfolg für die junge Einricherin, zumal sie im ersten U 18-Jahr unterwegs ist und auf bis zu drei Jahre ältere Gegnerinnen traf. „Das Finale war ein Bonus. Lucie hat sich an diesem Wochenende prima verkauft“, urteilte Trainer Klaus Föhrenbacher. Und trotzdem war seine Athletin enttäuscht, weil sie mehr kann, weil sie mehr will. „So gut ihre Leistung auch war, ist es gut enttäuscht zu sein. Daraus wird man in Zukunft noch besser“, ergänzte Föhrenbacher.