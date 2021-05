LSB zeichnet Nachwuchsarbeit der LLG Hunsrück mit 10 000 Euro aus, Training läuft trotz Corona weiter

Die Preisverleihung ist schon ein wenig her, allerdings dürfte jetzt bald das eingesetzte Geld auch den Leichtathleten der LLG Hunsrück so richtig zugute kommen. Denn bei der LLG hoffen sie natürlich wie alle im Sport, dass bald mehr möglich sein wird. Allerdings: Bei der LLG hat man versucht, immer im Rahmen der Möglichkeiten während der Corona-Pandemie Training anzubieten, ob online oder einzeln oder in Kleingruppen. Ausgezeichnet wurde die LLG im Wettbewerb Bäm Plopp Boom des Landessportbundes (LSB) bei den Vereinen mit weniger als 300 Mitgliedern mit der schönen Summe von 10.000 Euro.