Zum letzten Stadionsportfest in der verkürzten Leichtathletik-Saison 2021 fanden sich die Jugendklassen U 16 und U 20 in Saulheim ein, wo auch sieben Athleten aus dem Rhein-Lahn-Kreis an der Rheinland-Pfalz-Meisterschaft mit Rheinlandwertung teilnahmen.