Plus Hachenburg LLG Hunsrück überzeugt bei den Block-Rheinlandmeisterschaften – Jonathan Leiss holt Titel i Jonathan Leiss von der LLG Hunsrück ist Rheinlandmeister im Block Lauf der Altersklasse M 12. Foto: Sandra Leiss Bei den Rheinland-Blockmeisterschaften der Schüler-Leichtathleten in Hachenburg überzeugte der Nachwuchs der LLG Hunsrück mit einer Menge an persönlichen Bestleistungen und starken Leistungen. Lesezeit: 1 Minute

In der Klasse M12 im Block Lauf ging der Simmerner Jonathan Leiss an den Start. Der Einstand in den Wettkampf gelang ihm mit einem technisch sauberen 60-Meter-Hürdenlauf. Als Schnellster in 11,71 Sekunden in seinem Jahrgang stellte Leiss die erste von fünf neuen Bestmarken auf und übernahm sofort die Führung im ...