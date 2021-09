Beim morgendlichen Aufbau am Fuße der Felsenkirche waren die Helfer des Marathonteams Hagner noch in Gedanken bei den schrecklichen Ereignissen, die sich in der Nacht auf Sonntag in Idar-Oberstein mit dem gewaltsamen Tod eines jungen Tankstellenmitarbeiters zugetragen hatten. Da kam die Nachricht, dass der Täter gefasst wurde, als große Erleichterung für alle Teilnehmer und das Organisationsteam des Idar-Obersteiner Felsenkirche-Treppenlaufs.