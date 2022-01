Zwei Tage vollgepackt mit Topplatzierungen zeigten die Sportler der LG Rhein-Wied bei der Hallen-Rheinland-Pfalz-Meisterschaft der Leichtathleten in Ludwigshafen. Nachdem der Nachwuchs der Altersklasse U 18 an gleicher Stelle eine Woche zuvor bereits zahlreiche Medaillen gewonnen hatte, knüpften die Aktiven und die Jugend U 20 nun nahtlos an diese Ergebnisse an.