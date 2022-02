Eine Entscheidung ist schon gefallen: Sophia Junk wird nicht bei der Hallen-Weltmeisterschaft vom 18. bis zum 20. März in Belgrad an den Start gehen. „Das passt mit der Vorbereitung auf den Sommer nicht zusammen“, sagt die Sprinterin der LG Rhein-Wied. Daher geht es für sie am Wochenende in Leipzig ausschließlich um gute Zeiten und nationale Ehren. Die LG Rhein-Wied ist mit fünf Athleten bei der Hallen-DM vertreten.