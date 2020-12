Archivierter Artikel vom 10.07.2020, 19:51 Uhr

Karlsruhe

Leyser unter zwei Minuten

Die größte Überraschung waren die Umstände: Bei seinem Saisoneinstieg in Karlsruhe absolvierte Leichtathlet Tim Leyser vom LAZ Birkenfeld einen völlig normalen 800-Meter-Lauf im Duell mit Kontrahenten. Möglich machte das eine neue Corona-Bekämpfungsverordnung in Baden-Württemberg, die mehr erlaubt als die aktuelle Verordnung in Rheinland-Pfalz. 1:59,63 Minuten und der Sieg in der Altersklasse U18 gingen aus Sicht von LAZ-Trainer Erik Schmidt zum Saisonauftakt in Ordnung, doch Leyser selbst war mit seinem Auftritt nicht zufrieden.