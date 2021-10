„Für die Mannschaft“, sagt Leon Schwöbel. Spät in der für ihn eigentlich schon beendeten Leichtathletiksaison 2021 griff der Kugelstoßer der LG Rhein-Wied bei der Rheinland-Team-Meisterschaft in Wittlich wettkampfmäßig noch mal zum Sportgerät. Es hat sich gelohnt. In der kombinierten Männer- und Frauenklasse setzte sich die LG Rhein-Wied mit 89 Punkten vor der LG Sieg mit 74 Zählern durch.