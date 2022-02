Frankfurt-Kalbach am Samstag, Rochlitz in Mittelsachsen, am Sonntag: Leon Schwöbel hat für seinen Kugelstoß-Doppelschlag einige Kilometer auf sich genommen und wurde mit starken Ergebnissen für seine Mühe belohnt. Vieles, was Rang und Namen hat, reiste nach Rochlitz zur 16. Auflage des „Sparkassen Kugelstoßmeetings“. Die Schlagzeilen bestimmte Steven Richter mit einer Weltjahresbestleistung in der Altersklasse U 20 von 20,77 Metern mit Sechskilogrammkugel.