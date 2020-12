Idar-Oberstein

Einen kleinen, aber feinen Werfertag veranstaltete die LG Idar-Oberstein auf dem Sportgelände am Heinzenwies-Gymnasium. Um das Risiko für Corona-Infektionen so gering wie möglich zu halten, nahmen lediglich 19 Leichtathleten teil, von denen viele in mehreren Disziplinen antraten. Bemerkenswert war die Qualität des Werfertages. „Es wurden sehr viele Bestleistungen erzielt“, bestätigt Joachim Ritter, der Trainer der LGIO-Werfer.