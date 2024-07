Plus Paris

Leichtathletin aus Diez startet in Paris: Wie es Olivia Gürth zu den Olympischen Spielen geschafft hat

i Jubelte in Braunschweig als deutsche Meisterin: Olivia Gürth aus Diez. Foto: Sven Hoppe/dpa

Am Sonntagmorgen ist es so weit: Dann wird die aus Diez stammende Leichtathletin Olivia Gürth bei den Olympischen Spielen in Paris um den Einzug ins Finale über 3000 Meter Hindernis kämpfen – ein weiterer großer Höhepunkt in der sportlichen Laufbahn der 22-Jährigen.