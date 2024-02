Leichtathletik-Kreistag: Björn Hahn prangert Stillstand am Sportgelände „auf der Bein“ an – Kreis als Bremse

Im Prinzip war beim Leichtathletik-Kreistag in Oberbrombach die Ehrung der besten Athletinnen und Athleten der wichtigste Teil, doch in den Mittelpunkt rückte die Rede des Kreisvorsitzenden Björn Hahn, der die Sportplatzsituation, speziell jene in Idar-Oberstein, als miserabel und unhaltbar anprangerte.