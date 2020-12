LC 80 Bad Kreuznach bereichert seit 40 Jahren die Sportszene

Bad Kreuznach

Am Sonntag hätte er fallen sollen, der Startschuss zum Werner-Beisiegel-Gedächtnislauf. Mit der 17. Auflage wollte der LC 80 Bad Kreuznach zugleich sein 40-jähriges Vereinsbestehen feiern und hatte sich zum runden Geburtstag einiges einfallen lassen. Geplant waren eine Staffellauf-Premiere sowie eine große Tombola. Zudem hätte es für die Nachwuchsläufer ein besonderes Bonbon gegeben, denn ein Sponsor hatte sich bereit erklärt, die Startgelder für alle Kinder und Jugendlichen zu übernehmen. Doch das Coronavirus durchkreuzte die Pläne, und so hatten die Organisatoren sowie die fleißigen Helfer gestern einen freien Sonntag, anstatt sich in Bad Münster am Stein-Ebernburg um den reibungslosen Ablauf der beliebten Veranstaltung zu kümmern.