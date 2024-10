Plus Odernheim Lauf rund um den Disibodenberg: Medaillen und Kuchen als Belohnung Von Olaf Paare i Der Eselspfad, den sich die Läufer hinaufkämpfen, ist das Herzstück des Volkslaufs rund um den Disibodenberg, der am Samstag in Odernheim ausgetragen wird. Foto: Klaus Castor Seit 35 Jahren gibt es ihn bereits, und er ist zweifelsohne einer der schönsten Volksläufe der Region: der Lauf rund um den Disibodenberg, den der TV Odernheim am Samstag wieder ausrichtet. Lesezeit: 2 Minuten

„Alles ist gerichtet, jetzt fehlen nur noch die Läufer“, erklärt Lothar Dongus, einer der TVO-Organisatoren, mit einem bangen Blick auf die Anmeldezahlen, die bisher hinter den Erwartungen und den Werten der Vorjahre zurückgeblieben sind. An den beginnenden Herbstferien kann es kaum liegen, in diesem Zeitfenster bewegte sich der Lauf in ...